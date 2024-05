Britanski konservativci na lokalnih volitvah utrpeli izgube

London, 3. maja - Britanski vladajoči konservativci so utrpeli boleč poraz na četrtkovih nadomestnih volitvah v enem od okrajev, na katerih so parlamentarni sedež osvojili opozicijski laburisti. Ti so pridobili podporo tudi na lokalnih volitvah v Angliji, medtem ko se konservativcem premierja Rishija Sunaka obetajo izgube, kažejo danes objavljeni začasni izidi.