Delo o svetovnem dnevu svobode medijev (3. 5.)

Ljubljana, 2. maja - Anja Intihar v komentarju Nazaj po izgubljeno zaupanje piše o svetovnem dnevu svobode medijev. Avtorica meni, da so močni in kakovostni mediji brez pomena, če jih ne bo nihče gledal oziroma bral in da je novinarstvo postalo posel. Kljub temu pa novinarji v sebi še ohranjajo trohico idealizma, da je to delo mogoče opravljati kakovostno, opozarja.