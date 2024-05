Real že na zaključnem turnirju, Fenerbahče povedel z 2:1

Ljubljana, 1. maja - V košarkarski evroligi so danes odigrali še zadnji tretji tekmi četrtfinala. V Istanbulu je Fenerbahče premagal Monaco z 89:78 in vodi z 2:1 v zmagah, madridski Real pa je prva ekipa, ki se je že uvrstila na zaključni turnir. Madridčani so tudi v tretji tekmi premagali Baskonio, tokrat v gosteh s 102:98.