Tudi v SD in Levici opozorili na sporočilo praznika dela

Ljubljana, 1. maja - Ob prazniku dela so se zvrstile številne prireditve, na sporočilo praznika pa so opozorili tudi v SD in Levici. Praznik dela je simbol solidarnosti in bojev za pravice delavcev, je poudarila koordinatorka Levice Asta Vrečko. Podpredsednik SD Matjaž Nemec pa je poudaril, da raven spoštovanja delavskih pravic predstavlja lakmusov papir stanja družbe.