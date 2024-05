Državna sekretarka Humar obiskala prvomajsko slavje v Števerjanu

Gorica, 1. maja - Državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je danes na prvomajskem slavju v Števerjanu dejala, da Slovenci tu ostajajo zgled upornosti in iskrenosti za Slovenijo, za Italijo in za Evropo, so sporočili iz urada.

Humar je v nagovoru spomnila na oskrunitev spomenika padlim partizanom in antifašistom, tudi slovenskim, v Parku spomina v Forte Bravetta blizu Rima in v Trstu prejšnji teden. "Upam, da bodo tisti, ki 25. aprila mažejo spomenike, našli zdravi razum in vest svojo. Upam, da vsi, ki živimo v tem prostoru - Slovenci, Italijani, Furlani, prišleki iz vseh koncev sveta - ne bomo dovolili, da nas ti izbruhi jeze in strahu potrejo, temveč bomo ostali močni in krepki," je povedala.

"Moje upanje, nikjer ni tako dobro utemeljeno kot tu. In res sem hvaležna, da sem 1. maja ravno v Števerjanu. Ker se je usoda res neusmiljeno poigravala s Slovenci na tej meji in se včasih morda še danes, a ostajate zgled upornosti in iskrenosti za Slovenijo, za Italijo in za Evropo," je dodala.

Na slavju je bila tudi slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je dejala, da se tu "primorski Slovenci vsakega 1. maja srečujemo skupaj z vsemi, ki se zavzemamo za demokracijo, svobodo, medsebojno spoštovanje in socialno pravičnost".

Prvomajsko slavje v Števerjanu, tik ob meji s Slovenijo, tradicionalno pripravlja kulturno društvo Briški grič. Predstavniki kulturnega društva Briški grič in Foto kluba 75 so sekretarki danes predstavili tudi svoje delovanje, aktivnosti in projekte.