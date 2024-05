Vreme: Ponoči bo občasno deževalo, možne so nevihte

Ljubljana, 1. maja - Ponoči bo občasno deževalo, pojavljale se bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, več sonca bo na vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v severozahodni Sloveniji okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. V soboto se bo postopno delno zjasnilo, predvsem zjutraj in dopoldne se bodo še pojavljale plohe.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi južnih smeri v višinah nad naše kraje doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V večini sosednjih pokrajin se bodo ponoči pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo zapihal jugo. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Pihal bo južni veter, ob severnem Jadranu okrepljen jugo.