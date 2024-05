Pfizer v prvem četrtletju s padcem dobička

New York, 1. maja - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer je v prvem letošnjem četrtletju beležil padec prihodkov in dobička, kar v družbi pripisujejo manjšemu povpraševanju po cepivu proti covidu-19 in zdravilu za to bolezen. Znova so napovedali zniževanje stroškov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.