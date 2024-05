V Istanbulu na prepovedanih prvomajskih shodih pridržali več deset protestnikov

Istanbul, 1. maja - Turška policija je danes pridržala več deset protestnikov, ki so se skušali udeležiti prvomajskih shodov na istanbulskem trgu Taksim, čeprav so jih oblasti prepovedale. V spopadu s protestniki v bližini mestne hiše je uporabila tudi solzivec in gumijaste naboje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.