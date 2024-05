Protestniki v Ljubljani: Povezovanje ključno za graditev moči delavk in delavcev

Ljubljana, 1. maja - Na praznik dela so se na protestu v Ljubljani zbrali predstavniki sindikatov, študentov in drugih civilnodružbenih organizacij. Govorci so opozorili, da imajo delavci vsako leto manj razlogov za praznovanje in da je povezovanje delavskih bojev ključno za graditev moči delavcev. Protest je šele začetek skupnega boja za lepšo prihodnost, pravijo.