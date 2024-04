Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 4.)

Ljubljana, 30. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim povzele poročanje STA o tem, da španski ponudnik dostave hrane in drugih izdelkov na dom Glovo z 10. majem zapušča slovenski trg. Pisale so tudi o tem, da 1. maja Evropska unija zaznamuje 20. obletnico pridružitve desetih držav, tudi Slovenije.