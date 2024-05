V novi pustolovščini Levjega kralja tudi Beyonce in njena hči

Los Angeles, 2. maja - Ljubitelje animirane klasike Levji kralj so v teh dneh pričakale prve podrobnosti novega filma iz živalskega kraljestva. Čeprav bo na film Mufasa: Levji kralj treba počakati do božiča, so pri Disneyju delček razpoloženja razkrili v prvem napovedniku. Svoj glas bosta v računalniško animiranem filmu posodili tudi Beyonce in njena hči Blue Ivy Carter.