V Južnokitajskem morju nov incident med Filipini in Kitajsko

Manila/Peking, 30. aprila - Kitajska in Filipini so se danes v Južnokitajskem morju, kjer imata državi dolgo zgodovino ozemeljskih sporov, zapletli v nov incident. Manila je kitajsko obalno stražo obtožila, da je proti njenima ladjama uporabila vodni top in jima ovirala dostop do enega od atolov, Peking pa je potrdil, da so filipinska plovila pregnali z območja.