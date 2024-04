Burkina Faso blokirala še več tujih medijev zaradi objave obtožb o zločinih vojske

Ouagadougou, 29. aprila - Oblasti Burkine Faso so po začasni prepovedi oddajanja britanskega BBC Africa in ameriške mreže Voice of America blokirale še več tujih medijev, ki so objavili sklepe poročila Human Rights Watch (HRW), v katerem je ta nevladna organizacija za človekove pravice obtožila vojsko Burkine Faso, da je februarja izvedla pokol 223 civilistov.