V povezavi s smrtonosnim požarom na grški Atiki šesterica obsojena na pogojne zaporne kazni

Atene, 29. aprila - Nekaj manj kot šest let po najhujšem gozdnem požaru v zgodovini Grčije, ko so plameni v obmorskem letovišču Mati na Atiki zahtevali več kot sto življenj, je bilo šest oseb obsojenih zaradi kaznivih dejanj nenamernega uboja in malomarnosti, je danes sporočilo sodišče. Vsak izmed obsojenih je prejel do 111 let pogojne zaporne kazni.