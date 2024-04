V Nemčiji se je začelo sojenje članom skupine Državljani rajha

Berlin, 29. aprila - Na sodišču v Stuttgartu se je danes začelo sojenje devetim domnevnim članom skrajno desničarske skupine Državljani rajha, ki so obtoženi terorizma in veleizdaje. Deveterica naj bi načrtovala napad na nemški parlament in strmoglavljenje vlade. Gre za prvo v nizu sodnih postopkov proti skupno 27 obtoženim v Nemčiji.