Zlatorog Laško se je vrnil v ligo Nova KBM

Laško, 27. aprila - Košarkarji Zlatorog Laškega so prvaki 2. slovenske košarkarske lige, kar pomeni, da bodo v naslednji sezoni ponovno igrali v elitni ligi Nova KBM. V finalu na dve zmagi so bili boljši od Plama Pur Ilirske Bistrice; odločilno tretjo tekmo so danes v domači dvorani Tri lilije dobili s 73:67.