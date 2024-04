Stekla redna srečanja med ministrom, javnim zavodom TNP in župani

Ljubljana, 26. aprila - V želji po okrepljenem sodelovanju je minister za naravne vire in prostor Jože Novak za danes sklical srečanje z upravljavcem Triglavskega narodnega parka (TNP) in župani občin, ki ležijo znotraj parka. Gre za začetek rednih srečanj s ciljem krepitve učinkovitosti upravljanja parka in poenotenja praks pri rabi naravnih vrednot v parku.