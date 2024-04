Terglav določil postavo za SP v Bolzanu

Ljubljana, 26. aprila - Selektor hokejske reprezentance Edo Terglav je danes določil seznam igralcev za bližnje svetovno prvenstvo divizije I (skupina A), ki se bo v nedeljo začelo v Bolzanu, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Na njem so trije vratarji, sedem branilcev in 13 napadalcev, ni pa četverice članov nemškega Bremerhavna, ki še igra v finalu lige DEL.