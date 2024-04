Društvo Hospic ob dnevu odprtih vrat predstavlja integrirani model razvoja oskrbe in podpore neformalnim o oskrbovalcem

Ljubljana, 26. aprila - Slovensko društvo Hospic ob dnevu odprtih vrat predstavlja dnevni center, ki je nastal v okviru projekta Hospic pristop za razbremenitev delovno aktivnih moških in žensk, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce Imro. "Gre za integrirani model razvoja oskrbe in podpore neformalnim oskrbovalcem," je za STA dejala predsednica društva Renata J. Roban.