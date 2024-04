Pogrešajo 17-letnico z območja Maribora

Maribor, 25. aprila - Svojci od 16. aprila pogrešajo 17-letno Katjušo Turičnik. Nazadnje so jo videli tega dne ob 19.30 v Slivnici pri Mariboru v občini Hoče-Slivnica. Visoka je 165 centimetrov, srednje postave in rjavih valovitih las. Obuta je bila v bele superge Nike, oblečena v modre kavbojke in črno-bel pulover s kapuco, so sporočili s Policijske uprave Maribor.