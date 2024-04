Slovaški evroposlanec v parlamentu izpustil belo golobico

Strasbourg, 25. aprila - Slovaški evroposlanec Miroslav Radačovsky iz stranke Patriot je v sredo zvečer v Evropskem parlamentu v Strasbourgu izpustil belo golobico in ob tem zaželel "mir Evropi in svetu". Številne poslance je njegova poteza presenetila, nekateri pa so menili, da je šlo za kršitev pravil.