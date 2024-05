SOS za vode: Na severovzhodu Slovenije vode najbolj onesnažene

pripravila Vida Toš

Murska Sobota, 24. maja - Najbolj onesnažene reke v Sloveniji so na severovzhodu države v porečju Mure. Težava je med drugim preseganje mejnih vrednosti za posebna onesnaževala, kot sta metolaklor in kobalt, ugotavlja Arso. Sklepajo, da so vzrok za takšno stanje herbicidi. Ribiči opozarjajo na pregnojenost, škropiva, mulj in visoke temperature, ki ogrožajo vode.