DZ v sredo na izredni seji tudi o šestih predlogih za razpis posvetovalnih referendumov

Ljubljana, 23. aprila - DZ bo na izredni seji v sredo in četrtek obravnavali šest predlogov za razpis posvetovalnega referenduma, je sklenil kolegij predsednice DZ. Med drugim bodo na seji obravnavali tudi opozicijski predlog novele zakona o lokalni samoupravi in predlog spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je podala SDS.