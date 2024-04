Podvelka, 23. aprila - Svojci od ponedeljka pogrešajo mladoletno Majo Fartelj Popič iz Podvelke. Nazadnje so jo videli v srednji šoli v Mariboru, ki jo obiskuje. Po pouku se ni vrnila domov. Visoka je okoli 165 centimetrov in srednje postave. Ima dolge kostanjeve lase, občasno spete v čop. Oblečena je bila v črno majico in črne hlače ter obuta v črne škornje.