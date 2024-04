Na cestah nekaj težav zaradi vetra, v višjih predelih obvezna zimska oprema

Ljubljana, 23. aprila - Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do osem ton. Cesta Maribor-Dravograd, ki je bila med hidroelektrarno in Lovrenškim mostom zaprta zaradi podrtega drevja, je spet prevozna. V primeru snega na cesti je obvezna zimska oprema.