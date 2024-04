Pregled - šport, 22. 4. (ponedeljek)

MADRID - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na prestižni podelitvi nagrad laureus v Madridu prejel nagrado za športnika leta. Športnica leta je postala španska nogometašice in članica Barcelone Aitana Bonmati. Za najboljšo ekipo lanskega leta je bila izbrana španska ženska nogometna reprezentanca.

NEW YORK - Luka Dončić je pričakovano med tremi finalisti za najkoristnejšega igralca sezone NBA, je objavila najmočnejša košarkarska liga na svetu. Poleg slovenskega zvezdnika iz ekipe Dallas Mavericks se za nagrado MVP potegujeta še Srb Nikola Jokić iz vrst branilcev naslova Denver Nuggets in član moštva Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander.

LOS ANGELES - Košarkarji Dallas Mavericks so slabo začeli končnico severnoameriške lige NBA. Na prvi tekmi konferenčnega četrtfinala na zahodu so v Los Angelesu izgubili proti Clippers s 97:109. Slovenski as Luka Dončić je po slabšem začetku na koncu dosegel 33 točk, 13 skokov in šest podaj.

MILANO - Nogometaši Interja so pet krogov pred koncem prvenstva dvajsetič postali italijanski prvaki. Naslov so osvojili na milanskem derbiju 'della Madonnina' proti AC Milanu. Slavili so z 2:1.

LJUBLJANA - Znana sta polfinalna para košarkarske lige Aba. Na eni strani bosta igrala Partizan in Budućnost, na drugi pa Mega in Crvena zvezda. Kot zadnji so si danes polfinale zagotovili košarkarji Crvene zvezde, ki so na drugi tekmi četrtfinala v Podgorici premagali Studentski centar z 92:77.