Pregled - svet, 22. 4. (ponedeljek)

LUXEMBOURG - Zunanji ministri članic EU so dosegli politični dogovor o razširitvi sankcij proti Iranu po njegovem napadu na Izrael. Strinjali so se, da se v sankcije zaradi dobav iranskih dronov Rusiji vključi še rakete in dobavo iranskim zaveznikom na Bližnjem vzhodu. Ukrajina medtem tudi po današnjem zasedanju zunanjih in obrambnih ministrov držav članic EU ostaja brez konkretnih zavez glede dobav sistemov zračne obrambe, ki so ključna potreba ukrajinske vojske.

JERUZALEM/GAZA - Vodja obveščevalnega direktorata izraelske vojske Aharon Haliva je prevzel odgovornost za napake, ki so pripeljale do napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani in ponudil svoj odstop, ki ga je izraelska vojska tudi sprejela. Izraelska ofenziva v Gazi se medtem nadaljuje z nezmanjšano silo. Iz množičnega grobišča na območju bolnišničnega kompleksa Naser v Han Junisu na jugu Gaze so od sobote skupno izkopali približno 200 trupel.

LONDON/NEW YORK - Izrael še ni predložil nobenih dokazov v podporo svojim trditvam, da je nekaj uslužbencev agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) članov terorističnih organizacij oziroma povezanih s Hamasom ali Islamskim džihadom, je ugotovila neodvisna komisija, ki jo vodi nekdanja francoska zunanja ministrica Catherine Colonna. Zaradi izraelskih obtožb zoper dvanajst uslužbencev UNRWA v Združenih narodih od januarja poteka tudi notranja preiskava.

STOCKHOLM - Države po svetu so v letu 2023 vojskam namenile skupno 2,4 bilijona ameriških dolarjev, kar predstavlja deveti zaporedni absolutni rekord in 6,8-odstotno rast na letni ravni, ugotavlja poročilo Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri). Gre za najvišji skok porabe po letu 2009, daleč največja potrošnica ostajajo ZDA. Prvič po letu 2009 so raziskovalci zabeležili porast potrošnje v vseh petih geografskih regijah, kot jih opredeljuje Sipri.

DONECK/HARKOV - Ruske sile so z zasedbo vasi Novomihailivka še nekoliko premaknile frontno črto v bližini Donecka na vzhodu Ukrajine. Gre za nov uspeh ruske vojske, ki sledi napovedim vodje ukrajinske vojaške obveščevalne službe (GUR) Kirila Budanova o poslabšanju razmer na fronti. V ruskem obstreljevanju je bil uničen televizijski stolp v drugem največjem ukrajinskem mestu Harkov. Napad ni zahteval žrtev, saj so se zaposleni umaknili na varno, je pa moten signal.

PARIZ - Evropa je lani zabeležila rekordno število ekstremnih vročinskih pojavov, kot so vročinski valovi, katastrofalne poplave, suše, silovite nevihte in veliki gozdni požari, sta ob dnevu Zemlje sporočila Kopernikov center za klimatske spremembe, ki deluje pod okriljem EU, in Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Ti pojavi povzročajo milijardne škode in prizadenejo več milijonov ljudi. Še posebej nevarne so njihove posledice na zdravje ljudi.

PARIZ - Med največjimi zasebnimi in javnimi podjetji obstaja precejšen razkorak pri določanju podnebnih ciljev. Le 40 od 100 zasebnih podjetij je namreč določilo jasne cilje glede ničelnih izpustov ogljikovega dioksida, medtem ko je bilo javnih podjetij z določenimi podnebnimi cilji v enakem vzorcu 70, izhaja iz poročila skupine Net Zero Tracker. Podjetja zaostajajo za ciljem iz leta 2015, po katerem naj bi dvig globalne temperature zraka omejili na 1,5 stopinje Celzija.

LUXEMBOURG - Če želi do 2050 doseči neto ničelne emisije, mora Evropska unija zmanjšati izpuste ogljika zaradi klasičnih avtomobilskih motorjev, preučiti možnosti za alternativna goriva in množično uporabljati baterijska električna vozila. Prvi cilj še ni dosežen, drugi ni videti širše izvedljiv, tretji pa bi lahko bil drag, opozarja Evropsko računsko sodišče.

STRASBOURG - Evropski parlament je začel zadnje zasedanje pred junijskimi evropskimi volitvami, na katerem bo potrjeval kar 89 zakonodajnih aktov. Poslanci bodo med drugim razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in izraelskih napadih na Gazo ter odločali o poenostavitvi kmetijske politike za razbremenitev kmetov, novih fiskalnih pravilih, pravicah platformnih delavcev in spodbujanju tehnologij z neto ničelnimi izpusti. V sredo bodo obeležili 20. obletnico širitve EU.

BRUSELJ - Evropska komisija je družbi TikTok zagrozila z ukrepi zaradi nove aplikacije TikTok Lite, ki vsebuje funkcijo nagrajevanja uporabnikov za oglede in všečkanje videoposnetkov. Komisija je namreč zaskrbljena, da bi funkcija lahko zasvojila uporabnike oziroma kako drugače škodovala njihovemu duševnemu zdravju. Če družba v 24 urah ne bo predložile ocene tveganja, bodo proti njej uvedli ukrepe, vključno z ustavitvijo sistema nagrajevanja in različnimi globami.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je zglasil na državnem kazenskem sodišču na Manhattnu, kjer se je z otvoritvenima nagovoroma tožilstva in obrambe začel sodni proces proti njemu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju. Proces naj bi skupno trajal najmanj mesec dni in pol, Trump pa v tem času ne more voditi kampanje za ponovno izvolitev na položaj predsednika ZDA.

BERLIN/LONDON - Nemški preiskovalci so aretirali tri nemške državljane, ki so osumljeni vohunjenja za Kitajsko, je sporočilo zvezno tožilstvo. Trojica je obtožena zbiranja informacij za Peking o tehnologijah, ki bi jih lahko uporabili v vojaške namene. Britanska policija pa je sporočila, da je dva britanska državljana obtožila vohunjenja za Kitajsko. Moška naj bi Pekingu posredovala zaupne informacije in dokumente. Sojenje dvojici se bo začelo v petek.

NEW YORK - Predsednika Srbije in Kosova sta med rednim zasedanjem o delu Misije ZN na Kosovu (Unmik) v Varnostnem svetu ZN podala vsak svoje stališče o dogajanju. Po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića je položaj za srbsko manjšino grozen, po besedah kosovske predsednice Vjose Osmani pa imajo Srbi na Kosovu zagotovljene vse pravice. Večina članic Varnostnega sveta ZN je pozvala obe strani k ureditvi razmer in zmanjšanju napetosti.

SARAJEVO - V veliki policijski akciji v Bosni in Hercegovini so pridržali več kot 20 oseb, med katerimi so tudi visoki uslužbenci policije. Sumijo jih organiziranega kriminala, trgovine z drogami, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Akcija poteka na več desetih lokacijah v Sarajevu, Zenici in Mostarju. Policijska akcija poteka ob podpori ameriškega preiskovalnega urada FBI, ameriške agencije za boj proti drogam DEA in Europola, so sporočili s tožilstva BiH.

LONDON - Velika Britanija bo čez deset do dvanajst tednov začela premeščati prosilce za azil v Ruando v okviru migracijskega načrta vlade, je izjavil britanski premier Rishi Sunak in dodal, da je eno od letališč že pripravljeno na polete. O načrtu vlade bo sicer odločal še spodnji dom britanskega parlamenta. Sunak, ki je omejevanje migracij postavil za enega ključnih ciljev svojega mandata, je ponovno opozoril na rekordno število prosilcev za azil v državi.

ISTANBUL - Turki, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja prišli v Nemčijo, so pomagali zgraditi našo državo in sodijo v srce naše družbe, je ob začetku obiska v Turčiji dejal nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. V okviru tridnevnega obiska se bo nemški predsednik srečal še s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom in obiskal območja, ki jih je februarja lani prizadel uničujoči potres.

BAGDAD - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je prvič po več kot desetih letih obiskal Irak, kjer se je s tamkajšnjim političnim vodstvom med drugim pogovarjal o upravljanju z vodami in vprašanjih na področju obrambe, zlasti glede kurdskih borcev v Iraku, ki jih Turčija obravnava kot teroriste in pogosto napada njihove položaje. Državi sta ob tem podpisali strateški okvirni sporazum, ki zajema različna varnostna, energetska in gospodarska vprašanja.

ISLAMABAD - Predstavniki Irana in Pakistana so ob obisku iranskega predsednika Ebrahima Raisija v Islamabadu podpisali več osnutkov sporazumov o krepitvi sodelovanja med državama na področjih varnosti, trgovine, energetike in kulture. Državi sta se med drugim zavezali skupnemu boju proti terorizmu. Obisk Raisija v Pakistanu je del procesa umirjanja odnosov med državama po januarski smrtonosni izmenjavi ognja v nemirni obmejni pokrajini Balučistan.