Ponoči lahko znova sneži vse do nižin, v višjih legah možen snegolom

Ljubljana, 22. aprila - Meteorologi Agencije RS za okolje za prihajajočo noč znova napovedujejo pestro vremensko dogajanje, saj se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Po nižinah lahko zapade nekaj centimetrov južnega snega, nad okoli 500 metrov od 10 do 20, lokalno pa tudi do 30 centimetrov. Zaradi mokrega snega bo predvsem v višjih legah možen snegolom.