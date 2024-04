Z dobrodelnim tekom Hop na grad zbrali rekordnih 25.000 evrov

Ljubljana, 22. aprila - Udeleženci 6. tradicionalnega dobrodelnega teka Hop na grad so v nedeljo zbrali rekordnih 25.000 evrov, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Teka se je udeležilo dobrih 1000 tekačev, nekateri med njimi so izpred pediatrične klinike tekli po ravnem, nekateri pa so se podali na Ljubljanski grad.