Newyorške borze uvodoma v plusu

Ljubljana, 22. aprila - Indeksi na newyorških borzah so se po petkovi razprodaji delnic v uvodu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji so pozorni na dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer za vikend ni prišlo do stopnjevanja napetosti, ta teden pa bodo po poročanju tujih agencij spremljali predvsem objave poslovnih rezultatov velikih tehnoloških podjetij.