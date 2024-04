Predstavljeno novo poglavje Pravopisa 8.0 za javno razpravo

Ljubljana, 22. aprila - V Atriju ZRC SAZU so predstavili novo poglavje pravopisnih pravil Glasovno-črkovne premene, ki ga Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU v sklopu priprave Pravopisa 8.0 daje v javno razpravo. Po besedah predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Kozme Ahačiča je bil med drugim "zalogaj in obup" vzpostavitev digitalne oblike.