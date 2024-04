Zunanji strokovni nadzor po smrti dveh otrok s prirojeno srčno napako ni pokazal nepravilnosti

Ljubljana, 22. aprila - V UKC Ljubljana so prejeli rezultate izrednega zunanjega strokovnega nadzora po smrti dveh otrok s prirojenimi srčnimi napakami na zdravljenju v Izraelu. "Ti kažejo in nas utrjujejo v prepričanju, da smo naredili vse prav in v najboljšem interesu otrok," je v današnji izjavi dejal strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn.