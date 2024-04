V Italiji aretirali 13 zaporniških paznikov zaradi nasilja nad mladoletniki

Milano, 22. aprila - Italijanska policija je danes aretirala 13 zaporniških paznikov, osumljenih nasilja nad zaporniki v centru za pridržanje mladoletnikov v Milanu. Med kaznivimi dejanji, ki jih preiskujejo, so domnevno mučenje, povzročitve telesne poškodbe in en primer poskusa spolnega nasilja. V okviru preiskave so suspendirali še osem paznikov.