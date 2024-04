Matični odbor zavrnil uvedbo referendumskega dneva

Ljubljana, 22. aprila - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes zavrnil predlog spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim so v SDS predlagali uvedbo tako imenovanega referendumskega dneva. Predlog je podprlo šest članov odbora, osem jih je glasovalo proti.