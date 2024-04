Snežne razmere v visokogorju

Obsežna so območja, kjer je sneg spihan do stare pomrznjene podlage, marsikje je ta tudi poledenela in zato je tam nevarnost zdrsa.

Po zadnjem sneženju se je močno ohladilo, novi sneg je veter močno spihal. Stara snežna odeja je pomrznila in je trda ter poledenela, predvsem v prisojah se čez dan nekoliko zmehča. V vbočenih delih terena so snežni nanosi, sneg je tam večinoma mehak, ponekod tudi skorjast. V zatišnih legah je snežna odeja na površini mehka in suha, ponekod pa tudi že skorjasta. Strnjena snežna odeja sega v osojah tudi pod 1500 metri, v prisojah pa precej višje.

Danes se bo postopno povsod pooblačilo in vrhovi bodo vse pogosteje v oblakih. Proti večeru bo na zahodu začelo snežiti. Sneženje se bo ponoči okrepilo in razširilo proti vzhodu. Pihal bo šibak do zmeren vzhodnik. Ničta izoterma bo na nadmorski višini med 1000 in 1300 metri. Jutri zjutraj bo sneženje oslabelo, čez dan bo večinoma oblačno in megleno. Nastajale bodo krajevne snežne plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Pihal bo večinoma šibak vzhodnik, po najvišjih vrhovih pa šibak do zmeren veter južnih smeri. Ničta izoterma bo na nadmorski višini med 1100 in 1400 metri. V četrtek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, v gorah bo snežilo. Čez dan bo zapihal veter zahodnih smeri, dotekati bo začel nekoliko toplejši zrak.

Do torka zjutraj bo v gorah zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega, seveda več v visokogorju, kjer bo sneg bolj rahel zaradi večjega mraza. Veter vzhodnih smeri bo novi sneg prenašal v zamete. Na stari, trdi podlagi, se sneg ne bo sprijel s podlago, drugod bo povezava nekoliko boljša. Novi sneg se bo lahko s strmih pobočij plazil spontano, nastajale bodo tudi klože, ki se bodo lahko splazile že pod manjšo obremenitvijo. Pod okoli 1800 metri je trenutno snega premalo, da bi novi sneg izraziteje povečal plazovno nevarnost, razen morda kje v osojah. V sredo bodo še snežne plohe, lahko bo tudi padalo babje pšeno ali sodra, a padavin bodo krajevnega značaja. Do jutri zjutraj se bo predvsem v visokogorju plazovna nevarnost povečala, tudi snežne razmere se bodo spremenile. Do četrtka se novi sneg v hladnem in precej oblačnem vremenu ne bo kaj dosti preobražal, veter bo na izpostavljenih mestih prenašal sneg in delal nove zamete. Vetru izpostavljene lege bodo trde in poledenele, tam bo nevarnost zdrsa.