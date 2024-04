Tudi v jugovzhodni Sloveniji težave s pomanjkanjem kadra

Novo mesto, 22. aprila - Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so lansko leto v podjetjih zaznamovali predvsem pritiski na zviševanje plač zaradi inflacije. Tam, kjer imajo sindikat, so bili po besedah sekretarja območne organizacije ZSSS Igorja Iljaša zaposleni v zahtevah večinoma uspešni, drugje manj. Se pa sicer tudi v tem delu Slovenije soočajo s pomanjkanjem kadra.