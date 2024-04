V Kolumbiji več sto tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku

Bogota, 22. aprila - Na ulicah večjih kolumbijskih mest je v nedeljo več sto tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku Gustavu Petru. Kritični so bili do njegovih načrtovanih zdravstvenih reform in prizadevanj za odpravo nasilja v državi, kjer so še vedno dejavne oborožene gverilske skupine. Predsednik je proteste že obsodil in jih označil za mehak državni udar.