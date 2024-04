Vreme: Dopoldne bo sončno

Ljubljana, 21. aprila - Danes dopoldne bo sončno. Popoldne bo deloma jasno, občasno bo povečana spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki bodo bolj verjetne v zahodni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo marsikje slana. Čez dan bo oblačnost naraščala. Proti večeru bo na zahodu že začelo rahlo deževati. Čez dan bo zapihal okrepljen veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 13, ob morju do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin. V torek bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo počasi dvigovala. Hladno bo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V sredo bo dež bo oslabel in ponekod ponehal.

Vremenska slika: Nad severno, zahodno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo in Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Z vetrom severnih smeri v višinah k nam doteka hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno. V Alpah ter v Furlaniji Julijski Krajini bodo popoldne krajevne plohe. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek se bo sprva oblačnost povečala v krajih zahodno od nas, čez dan pa postopno tudi v drugih sosednjih pokrajinah. Popoldne bo v sosednjih pokrajinah Italije in ob severnem Jadranu že začelo deževati. Še bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena povečini ugoden, v ponedeljek čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala.