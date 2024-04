New Orleans in Miami po dodatnih tekmah v končnici NBA

New Orleans, 20. aprila - Ekipa New Orleans Pelicans si je v dodatni tekmi zagotovila nastop v končnici severnoameriške košarkarske lige NBA. Doma je s 105:98 premagala Cleveland Cavaliers. To je uspelo tudi košarkarjem Miami Heat, ki so prav tako v svoji dvorani s 112:91 nadigrali Chicago Bulls. S tem so znani vsi udeleženci izločilnih bojev.