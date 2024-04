Ministri v Dublinu o digitalnih rešitvah za večjo konkurenčnost Evrope

Dublin, 19. aprila - Ministri skupine D9+, v kateri sodeluje tudi Slovenija, so na dvodnevnem srečanju v irskem Dublinu razpravljali o skladnem in učinkovitem izvajanje digitalne zakonodaje EU kot partnerke inovacijam in gospodarski rasti ter peskovnikih umetne inteligence, so sporočili iz ministrstva za digitalno preobrazbo.