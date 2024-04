Snežne razmere v visokogorju

Ponekod je pod napihanim snegom lahko tudi sodra ali babje pšeno. Obsežna so območja, kjer je sneg spihan do stare pomrznjene podlage, marsikje je ta tudi poledenela

Ob hitri in izraziti ohladitvi v torek je stara, zelo mokra, snežna odeja hitro pomrznila. Nanjo je padlo od 10 do 40 centimetrov snega, največ v Julijskih Alpah in zahodnih ter osrednjih Karavankah. Sprva je ponekod padala tudi sodra. Ob sneženju je sprva pihal okrepljen jugozahodnik, nato okrepljen severnik, ki je prenašal sneg v zamete. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je ob ohladitvi pomrznila, take lege so ponekod tudi poledenele. Novi sneg se je že nekoliko sesedel in sprijel, predvsem na izrazitih prisojah je nastala površinska skorja. Spontano plazenje je malo verjetno. Sami lahko sprožimo kakšen manjši plaz na zelo strmih pobočjih z napihanim snegom; napihan sneg od stare podlage zlahka razlikujemo po barvi-stara podlaga je obarvana zaradi puščavskega prahu, novi sneg pa prahu ni vseboval.

Danes se bo povsod pooblačilo, popoldne se bo prehodno okrepil jugozahodnik in zvečer bodo predvsem v Julijcih rahle padavine. Snežilo bo nad 1200 metri, zapadlo bo le nekaj centimetrov snega. V soboto zjutraj se bo razjasnilo, a že dopoldne bo v gorah nastala kopasta oblačnost. Sredi dneva ni izključena kakšna snežna ploha. Zapihal bo zmeren severnik, ki se bo tekom dneva še nekoliko okrepil. Ničta izoterma bo na višini okoli 1500 metrov. V nedeljo bo zjutraj na zahodu še nekaj jasnine, drugod bo oblačno. Čez dan bo nastala kopasta oblačnost, popoldne lahko kakšna snežna ploha. Veter se bo umiril, pihal bo šibak severovzhodnik. Ponedeljkovo jutro bo sončno, tekom dneva se bo pooblačilo. Temperatura bo podobna kot čez vikend, pihal bo šibak severovzhodnik.

V prihodnjih dneh se zaradi hladnega in oblačnega vremena snežne in plazovne razmere ne bodo prav dosti spreminjale. Pod okoli 1500 metrov bo sneg počasi kopnel, zlasti na prisojnih pobočjih, višje pa se bo le počasi sesedal in preobražal. Ob sončnem vremenu se bo lahko na površini ojužil in nastajala bo tanka skorja. Nov sneg, ki bo zapadel v petek popoldne in nato v plohah čez vikend, ne bo poslabšal snežnih razmer. Manjši kložasti plaz lahko sprožimo le na zelo strmih pobočjih z napihanim snegom, ki pa ga lahko vizualno prepoznamo po barvi. Na spihanih mestih še naprej ostaja povečana verjetnost zdrsa.