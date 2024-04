Pisateljica Dita Zipfel o norosti likov in pripovedovanju zgodb

Ljubljana, 18. aprila - V Festivalni dvorani je bila danes zaključna prireditev natečaja Bodi pisatelj/pisateljica. Na njej je gostja, nemška avtorica Dita Zipfel spregovorila o norosti, pripovedovanju zgodb in procesu pisanja. Pogovor so skupaj z moderatorko in prevajalko Ireno Duša Draž vodili mladi udeleženci natečaja.