Snežne razmere v visokogorju

Spontana plazenja niso pričakovana, le ob sončnem vremenu se lahko sredi dneva in popoldne s strmih prisojnih pobočjih še sproži kakšen plaz. Predvsem se lahko plaz sproži na strmejših pobočjih z napihanim snegom. Ponekod je v snežni odeji lahko tudi sodra ali babje pšeno. Na spihanih mestih je stara podlaga pomrznjena in trda, kje je nevarnost zdrsa.

V torek je v gorah snežilo, meja sneženja se je hitro spustila precej nizko. V gorah je zapadlo od 10 do 40 centimetrov snega, največ v Julijskih Alpah in zahodnih ter osrednjih Karavankah. Ob nevihtah je bila možna tudi sodra oz. babje pšeno. Ob sneženju je sprva pihal okrepljen jugozahodnik, nato okrepljen veter severnih smeri, ki je prenašal sneg v zamete. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je ob ohladitvi pomrznila, take lege so tudi poledenele. Novi sneg je večinoma suh in mehak, ponekod skorjast zaradi vetra, pod okoli 1800 metrov pa je v prisojah skorja nastala zaradi dnevnega taljenja in nočnega zmrzovanja. Precej je zametov.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne snežne plohe. Ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Pihal bo večinoma šibak severovzhodnik. Ponoči se bo razjasnilo, jutri bo delno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne ni izključena kakšna snežna ploha. Veter bo šibak, dopoldne severne do severovzhodne smeri, popoldne pa bo pihal zahodnik ali jugozahodnik. Ničta izoterma se bo dvignila na okoli 1500 metrov nadmorske višine. V soboto bo spet pretežno oblačno, občasno bo v gorah snežilo, a količina padavin bo majhna, lahko zapade od pet do največ deset centimetrov snega. Pihal bo zmeren veter severnih smeri. Ničla bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov.

V prihodnjih dneh se zaradi hladnega vremena snežne in plazovne razmere ne bodo dosti spreminjale. Pod okoli 1500 metrov bo sneg počasi kopnel, zlasti na prisojnih pobočjih, višje pa se bo le počasi sesedal in preobražal. Ob sončnem vremenu se bo lahko na površini ojužil in nastajala bo tanka skorja. V soboto bo nekaj novega snega. Še naprej bo na spihanih mestih nevarnost zdrsa, glavna nevarnost bodo klože na strmejših pobočjih v visokogorju.