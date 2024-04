V Kranjski Gori znova omejili plakatiranje

Kranjska Gora, 18. aprila - Kranjskogorski občinski svetniki so na sredini seji v drugi obravnavi sprejeli nov odlok o oglaševanju in plakatiranju, ki omejuje plakatiranje in naj bi Zgornjesavsko dolino znova očistil številnih plakatov. Podoben odlok je bil sprejet že pred desetimi leti, vendar ga je nova občinska oblast takrat hitro spremenila.