Društvo za sodobni ples Slovenije ob 30-letnici opozorilo na podhranjenost plesne umetnosti

Ljubljana, 18. aprila - Društvo za sodobni ples Slovenije letos praznuje 30 let. Nekaj dni pred mednarodnim dnevom plesa so na novinarski konferenci predstavili dejavnosti društva, prireditev, ki jo pripravljajo ob dnevu plesa, opozorili pa so tudi na težave sodobnega plesa. Med drugim so poudarili, da gre za najslabše financirano umetniško dejavnost v Sloveniji.