Državna sekretarka Dobrin: Zagotavljanje varnosti otrok terja maksimalno angažiranost

Ljubljana, 17. aprila - Inštitut za varnostno kulturo in Slovensko združenje za varen svet sta gostila 7. konferenco na temo varnosti in (ne)nasilja v vzgojno izobraževalnih zavodih. Kot je povedala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, gre za zelo aktualno in težko temo, ki zahteva maksimalno angažiranost.