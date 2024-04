V Unišah zagorelo v objektu z mizarsko delavnico, v Vrhovem in Radljah gorela vozila

Šentjur/Laško/Radlje ob Dravi, 17. aprila - Gasilci so v torek imeli kar nekaj dela na območju, ki ga pokriva Policijska uprava Celje. Policisti so tujo krivdo za nastanek požara v Unišah, kjer je zagorelo v objektu z mizarsko delavnico, in požara osebnega vozila v Vrhovem izključili, medtem ko vzrok požara, ki je v Radljah ob Dravi med drugim uničil dve osebni vozili, še ni potrjen.