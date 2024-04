Gorici bo danes povezal tradicionalni Pohod prijateljstva

Nova Gorica, 21. aprila - V Novi Gorici in Gorici danes pripravljajo Pohod prijateljstva, na katerem pričakujejo okrog 2000 pohodnikov in tekačev. Ponujajo jim dve progi - krajšo v dolžini šest kilometrov in daljšo, ki meri 12 kilometrov. Zaradi obnove Trga Evrope bo start tokrat potekal iz obrtne cone v Gorici, v bližini mejnega prehoda Solkan.