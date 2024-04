Za februarski rop trgovine v Mariboru osumljena 42-letnica

Maribor, 17. aprila - Mariborski policisti so prijeli 42-letnico, ki jo sumijo, da je 26. februarja v eni izmed trgovin na območju Nove vasi v Mariboru zagrešila rop. Zamaskirana storilka je takrat vstopila v trgovino, stopila do blagajne in z ostrim predmetom v roki zagrozila prodajalki, naj ji izroči denar. Storilka je nato vzela denar in zbežala s kraja dogodka.