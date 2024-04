Vreme: Popoldne in zvečer sneg do okoli 500 metrov nad morjem

Ljubljana, 16. aprila - Popoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah lahko tudi nižje. S prehodom fronte se bo ohladilo, temperature bodo večinoma od 1 do 9 stopinj Celzija.

V prvem delu noči bodo padavine oslabele in postopno ponehale. Od severozahoda se bo jasnilo. Burja na Primorskem bo oslabela. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, v alpskih dolinah okoli -2, ob morju 7 stopinj Celzija.

V sredo čez dan bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 km/h. Marsikje v krajih nad okoli 500 metrov nad morjem bodo razmere v tem času zimske.

Obeti: V četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine. V petek bo delno jasno s hladnim jutrom.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. Alpe je dosegla izrazita hladna fronta, ki bo čez dan prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnim vetrom še doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne se bodo padavine z občutno ohladitvijo od severa širile proti jugu. Pojavljale se bodo tudi nevihte. V Alpah se bo meja sneženja spustila do dolin. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu popoldne močna burja. V sredo se bo razjasnilo. Čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Pojavljale se bodo krajevne plohe, ki bodo pogostejše popoldne.